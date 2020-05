Hall of Fame : la cérémonie 2020 officiellement repoussée

28/05/20 : C’est aujourd’hui officiel et annoncé par Jerry Colangelo, directeur de USA Basketball : la cérémonie 2020 du Hall of Fame sera repoussée au printemps 2021 (une date précise devrait être annoncée le 10 juin) en raison de l’épidémie de coronavirus. Elle devait avoir lieu le 29 août prochain. Une date autour des 10 et 12 octobre avait été étudiée mais cela n’était pas faisable vis-à-vis de la situation actuelle, a expliqué Colangelo, qui a aussi précisé que les cérémonies 2020 et 2021 resteraient bien distinctes.

24/05/20 : La Cuvée 2020 du Naismith Memorial Hall of Fame est exceptionnelle, menée par Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, ou encore Tamika Catchings. La cérémonie est prévue le 29 août à Springfield, mais il est fort possible qu’elle soit repoussée. John Doleva, président du Naismith Memorial Hall of Fame, a confié au Boston Globe qu’une décision serait prise dans les semaines qui viennent concernant la date de la tenue de la cérémonie. Deux autres dates sont en effet sur la table : le weekend du 9 au 11 octobre, ou alors au printemps 2021.

Il a été également clair sur le fait que les cuvées 2020 et 2021 n’auraient pas une cérémonie commune.

“Je veux être très clair sur le sujet, nous aurons une cérémonie à part pour la classe 2020 en raison de la notoriété de celle-ci, et franchement chaque classe mérite son propre événement. Il est toutefois possible que l’an prochain il y ait deux cérémonies d’intronisation.” Doleva

A noter que d’ores et déjà on sait que la cérémonie n’aura pas lieu à l’habituel Symphony Hall, mais au MassMutual Center , 3 fois plus grand, ce qui permettra de mieux respecter les consignes de distanciation sociale.

