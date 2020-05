Reprise de la NBA : Vers une formule avec plus d’équipes de l’Ouest que de l’Est ?

La semaine passée la NBA a sondé les GM des franchises sur différents formats de compétition en cas de retour, et depuis cela fait beaucoup parler. On a notamment détaillé le format coupe du monde, celui avec des playoffs en mode 1-16, ou encore le tournoi qualificatif pour les playoffs proposé par Mark Cuban.

Demain les GM et Adam Silver ont une visioconférence lors de laquelle ils discuteront des différents formats et si on en croit Woj, il est de plus en plus probable que plusieurs équipes ne se déplaceront même pas à Orlando, même si l’idée que les 30 soient présentes ne serait pas encore totalement écartée.

Autre information importante, pour les formules de 20 à 24 équipes, il y en a qui incluraient plus d’équipes de la conférence Ouest que de la conférence Est. Il est notamment possible qu’en cas de format à 20 équipes, les 4 en plus de celles qui sont actuellement aux 8 premières places de chaque conférence, soient toutes de l’Ouest : New Orleans, Portland, San Antonio et Sacramento. Pas forcément surprenant puisque ces équipes ont les meilleurs bilans des équipes non-playoffables. On pourrait donc avoir un format coupe du monde, ou alors celui proposé par Mark Cuban