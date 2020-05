Patrick Beverley : « C’est triste qu’on doive apprendre ce qui se passe via Twitter »

Bien que la salle d’entraînement des Clippers soit à nouveau accessible pour les joueurs depuis le 18 mai, Patrick Beverley, préoccupé par les risque que cela peut engendrer, n’y a pour le moment pas mis les pieds.

En duplex sur le plateau de SportsCenter, le meneur des Clippers a pointé du doigt ce qu’il estime être un manque de communication de la part de la ligue.

« C’est juste triste qu’on doive apprendre ce qui se passe via Twitter. C’est bien, c’est du divertissement, c’est fun, mais je veux juste plus de communication, qu’on sache. Si la NBA reprend, si la saison est terminée, dites le nous ! Je challenge la NBA. On donne du sang, de la sueur et des larmes pour cette ligue et on estime mériter un certain respect, on devrait être informés de qui se passe. J’ai simplement le sentiment que quelqu’un sait quelque chose. Et quelle que soit la réponse, quelle que soit la réaction des gens, on veut simplement savoir : ‘Est-ce qu’on peut jouer au basket ?’. » Patrick Beverley