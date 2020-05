35 joueurs NBA dans le Top 100 des athlètes les mieux payés au monde cette année

Comme chaque année, Forbes vient de sortir son classement des sportifs les mieux payés de la planète lors de l’année écoulée (mai 2019 à mai 2020) et sans surprise on retrouve de nouveau beaucoup de NBAers dans le Top 100. Ils sont les mieux représentés puisqu’ils sont au nombre de 35, un de plus que l’an passé. Toutefois aucun n’arrive sur le podium puisque LeBron James, le mieux classé, est 5ème, soit 3 places de mieux que l’an passé. C’est Roger Federer qui arrive en tête devant ceux qui étaient aux 4 premières places l’an passé, les footballeurs Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar arrivent aux 3 premières places. Stephen Curry et Kevin Durant conservent leur place dans le Top 10.

A noter qu’il n’y a aucun basketteur français dans le Top 100.