Bradley Beal : “Quand vous entendez que Kyrie et KD veulent jouer avec vous : putain, c’est énorme”

Ces dernières semaines il y a eu quelques rumeurs sur la volonté des Nets de recruter une 3ème star pour l’associer à Kevin Durant et Kyrie Irving. Il y a quelques jours le NY Daily News a rapporté que les dirigeants des Nets auraient un oeil sur Bradley Beal. Son agent a balayé ces rumeurs, et cette fois c’est la star des Wizards qui s’est confiée sur le sujet au micro d’ESPN.

“Ce n’est pas la première fois que j’entends ce genre de rumeurs. C’est intéressant. Je vois ça comme un signe de respect, que je fais de bonnes choses et que des gars veulent jouer avec moi. C’est un sentiment incroyable. Quand vous entendez que Kyrie et KD veulent jouer avec vous, putain, c’est énorme. Dans le même temps, on ne sait pas vraiment quelle est la vérité là-dedans, ou si ce serait facile à mettre en place. Et j’ai établi mes racines à DC, je me suis donné à fond pour cette ville, cette communauté. J’aime être ici, et ce serait super si je pouvais cravacher et finir par gagner ici plutôt que de partir dans une autre équipe. Mais je serais naïf de dire que je n’y pense pas quand ces rumeurs sortent.” Beal

Beal a souvent répété ces derniers mois qu’il voulait rester aux Wizards et même y finir sa carrière. Mais des joueurs qui ont annoncé ça et qui ont quitté leur franchise quelques années plus tard, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais dans un futur proche, ce qui le motive c’est de remettre les Wizards sur le devant de la scène et il compte sur John Wall pour l’aider.

“À l’heure actuelle ce que je veux c’est jouer de nouveau avec John. Je veux le voir de retour au niveau où je sais qu’il peut être, surtout depuis que mon jeu a tant évolué. Que pouvons-nous accomplir ensemble ? Je suis tellement heureux qu’il soit en bonne santé, et il bosse à fond.” Beal

Le meneur de jeu, victime d’une rupture du tendon d’Achille l’an dernier, n’a plus joué depuis décembre 2018, date de sa première opération au genou. Il sera d’attaque la saison prochaine et il était de retour à l’entraînement avant la suspension.

“Il avait l’air super. J’étais super encouragé. Juste avant la suspension de la saison je me disais : ‘Wow, il est de retour. Il nous a manqué.’ Lors des quelques entraînements où il a participé avec nous, ça a changé totalement l’équipe.” Beal

Via ESPN