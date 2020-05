Maxi Kleber a-t-il vraiment un bonus pour prendre moins de rebonds ?

Bobby Marks, ancien assistant GM, spécialiste du salary cap, et désormais analyste chez ESPN, a publié un article sur les différents bonus des joueurs NBA. En fonction du nombre de matchs, points, rebonds, minutes…. des joueurs ont des bonus à la fin de la saison. Certains sont remis en question si la saison régulière venait à être raccourcie. De ce fait ils pourraient être adaptés en fonction du nombre de matchs joués.

Par exemple, Tyus Jones a un bonus non négligeable de 858 000$ si les Memphis Grizzlies remportent au moins 33 matchs. A l’heure actuelle, ils en sont à 32. De même, Joel Embiid, doit jouer au moins 1 650 minutes lors de 3 saisons de suite pour que son contrat soit entièrement garanti. Actuellement il est à 321 minutes de ce total. Il est fort possible que cela soit désormais calculé au prorata.

Mais ce qui est le plus notable et qui fait parler (il y a tout un thread Reddit), c’est le bonus de Maxi Kleber. Le joueur des Mavs a un bonus qui dépend de son nombre de rebonds, jusque là rien de surprenant, ce qui l’est plus c’est que plus il prend de rebonds, moins il a de chance d’avoir ce bonus.

Le bonus est le suivant : il gagnera 100 00$ cette saison si le ratio Minutes Jouées/Total de Rebonds est supérieur à 4. En gros, plus il passe de temps sur le terrain sans prendre de rebonds, plus il a de chances de l’avoir…

Cela semble tellement étrange que la première hypothèse c’est que Marks a fait une erreur en écrivant : Minutes Played/Total Rebounds > 4.0, au lieu de Minutes Played/Total Rebounds < 4.0, ce qui serait bien plus logique (toutefois il l’a écrit à 2 reprises de la sorte). Rudy Gobert a par exemple ce bonus dans on contrat. Il touchera 250 000$ si son ratio est inférieur à 3.2.

Si ce n’est pas une erreur, quel intérêt ? StillBallin a lancé quelques pistes intéressantes sur Twitter

… aux transitions individuelles ou collectives?), de box-out pour autrui plutôt que chercher individuellement le rebond (mais là aussi, pourquoi ne pas prendre une stat de box-out?) ou de le pousser à rester derrière la ligne à 3 pts en attaque plutôt que de chercher … — StillBallin (@StillBallinUnba) May 29, 2020

… et ainsi de profiter autant que possible du fait que la défense est encore dans le mouvement de repli, toujours vulnérable.

Pour le coup, je ne vois pas comment la clause aurait pu être tournée sérieusement différemment sauf à mettre le nom de Doncic sur le contrat ce qui … — StillBallin (@StillBallinUnba) May 29, 2020

… Dallas est peu rapide en contre-attaque et peu efficace (et que Doncic n'essaye pas spécialement, à la différence de Westbrook, de rusher pour profiter de la transition).

Cela étant dit, ce n'est pas parce que les résultats ne sont pas au bout que là n'était pas … — StillBallin (@StillBallinUnba) May 29, 2020

… échoue certainement à évaluer cette nécessité à rester à l'extérieur à bon escient (il s'agit de le faire seulement si la situation de jeu l'appelle) et on peut peut-être supposer qu'enlever de la tête du joueur l'incitation statistique du rebond est un moyen … — StillBallin (@StillBallinUnba) May 29, 2020