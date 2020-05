Un joueur échangé parce qu’il avait trop chambré Michael Jordan ? Rip Hamilton raconte

Dernier invité du Podcast All The Smoke, Rip Hamilton a bien sûr parlé de Michael Jordan. Coéquipier de MJ aux Wizards, il a raconté une anecdote datant de 2001 sur un certain Laron Profit, à une époque où MJ ne jouait pas encore avec les Wizards, mais en était le président et s’entraînait avec eux.

De temps en temps il venait s’entraîner, un peu comme il le faisait avec les Bobcats. Il venait et bosser avec nous. Et Laron Profit et moi nous faisions beaucoup de trash talk avec MJ. Mais j’avais des limites, il y a des choses que je ne lui disais pas. Et parfois Profit disait des choses que je n’aurais pas osé dire. Je me rappelle une fois à l’entraînement, Prof’ avait genre mis un shoot sur MJ, et en revenant en défense il était là : ‘Tu ne peux pas défendre sur moi avec tes genoux de grand-père.’ Et là je me suis dit : ‘Oh… Stop ! Temps mort ! Temps mort !’ J’étais là : ‘non, tu ne dis pas ça au GOAT.’ MJ était bouillant, bouillant au point où quand je suis allé à mon entretien de fin de saison, car à cette époque il était le président, il m’a dit ‘Ok, Rip, tu sais ton gars, ton pote, il va dégager – Il allait transférer ce gars cet été-là – Tu vas te retrouver seul, et tu n’auras pas ton pote pour te soutenir, tu seras sur un île, seul.’ Je lui ai dit ‘Man, je ne veux pas avoir de problèmes, je suis ton coéquipier.'” Rip Hamilton