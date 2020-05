Alors que la NBA est en pleine réflexion concernant son format de reprise de la saison, Damian Lillard a clairement annoncé qu’il ne jouerait pas si ses Blazers n’ont pas une réelle chance de pouvoir décrocher une place en playoffs. S’il a été critiqué pour cette sortie, beaucoup de joueurs le soutiennent. Après Bradley Beal, c’est au tour d’Harrison Barnes

“Je pense que Dame a raison. Si tu reviens jouer, tu veux jouer pour quelque chose.” Barnes

Barnes et les Kings sont dans une position similaire à celle des Blazers puisqu’ils sont en embuscade et en cas de grosse fin de saison, ils auraient pu avoir une chance d’accrocher les playoffs. Surtout que l’équipe semblait enfin bien fonctionner avec 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Et il veut surtout avoir du temps pour remettre la machine en route.

“Nous ne pouvons pas simuler ce que sont véritablement les matchs. Ce groupe, vu où nous étions, nous devons jouer, jouer tous ensemble et jouer pour quelque chose d’important.” Barnes

Les Kings ont actuellement le 19ème bilan de la ligue et il est fort probable qu’ils soient de la partie à Orlando avec une chance d’accrocher (enfin) les playoffs.

Via The Full 48 podcast