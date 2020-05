Tomas Satoransky : “Je ne peux pas être pleinement satisfait de mes performances cette année”

Très bon remplaçant du côté des Wizards, avec de belles promesses en tant que titulaire lorsque John Wall était blessé, Tomas Satoransky a été recruté cet été par les Bulls pour 30 millions de dollars sur trois ans. Sauf qu’il a déçu. Titulaire à 64 reprises sur 65 matchs, le Tchèque a affiché 9,9 points à 43% aux tirs et 32% à trois points, 3,9 rebonds et 5,4 passes (contre 8,9 points à 49% aux tirs et 40% à trois points, 3,5 rebonds et 5 passes décisives la saison passée). De quoi s’attirer les critiques des fans des Bulls, ce qu’il comprend.

“Il y a eu beaucoup de hauts et de bas cette saison. Je ne suis jamais satisfait après mes saisons. Cette année, le rôle que j’ai eu, et ce dès le début était incroyable. Ils m’ont recruté en tant que vétéran. Je suis le deuxième gars le plus âgé de l’équipe du haut de mes 28 ans donc c’était génial d’avoir ce respect de la part des coachs et des joueurs.J’ai apprécié ça, mais je n’étais pas aussi efficace qu’à Washington. Il faut dire que mon été s’est mal passé. Je ne veux pas donner l’air de me trouver des excuses, mais toute l’équipe était nouvelle donc c’était compliqué. Il y a eu des hauts et des bas, c’est une équipe jeune et je suis persuadé que je ferai mieux la saison prochaine. Mais je ne peux pas être pleinement satisfait de mes performances cette année.” Tomas Satoransky.

Le meneur a même vu le rookie Coby White, auteur d’une saison surprenante avec plus de 13 points de moyenne et des performances très complètes après le All-Star Break, lui prendre sa place lors du dernier match de saison régulière avant l’arrêt de la saison.

“Ce qui m’intéresse, c’est l’équipe. Évidemment, je mentirais si je disais que je ne voulais pas être titulaire la saison prochaine, parce que tout le monde le veut. Tout le monde veut un gros rôle. Mais je pense que White est très jeune, c’est un bon gars drafté haut et les fans l’adorent. Il a été incroyable après le All-Star Break et ça me va d’être passé remplaçant, parce que moi j’étais en difficulté.” Tomas Satoransky.

Après plusieurs saisons à végéter au fond de la conférence Est, le propriétaire des Bulls a décidé de faire le ménage en engageant un nouveau chef des opérations basket : Artūras Karnišovas. De quoi donner de l’optimisme au meneur. “Le projet a l’air très bien, et est en bonne voie. Il y a eu des changements dans le front office et j’aime bien les décisions prises. Je connais Arturas depuis que j’ai joué en Espagne. Quand j’ai été drafté, il travaillait pour Houston je crois. Et je pense vraiment que les nouveaux peuvent nous donner un nouvel élan. Je suis persuadé qu’on va mieux jouer la saison prochaine, parce qu’on jouait vraiment comme une équipe jeune. Vous savez, quand on avait l’impression qu’on pouvait mieux jouer et réussir un run, on sortait un mauvais match et toute notre confiance s’évaporait. Mais j’aime ce qu’on a montré aux entrainements, les nouvelles choses qu’on a apprises. J’espère que ça va donner de la confiance à ce groupe.” Tomas Satoransky. Le problème, c’est que tant que le coach Jim Boylen sera là, progresser semble compliqué tant que la fracture semble nette entre le technicien et ses joueurs. Le symbole de cette situation ? Lauri Markkanen, qui a connu une saison compliquée après un début de carrière encourageant. “C’était difficile cette saison pour Lauri. Il a été un peu blessé, et a eu de bonnes périodes mais il a eu des hauts et des bas lui aussi. Comme moi, j’ai l’impression qu’il a eu du mal avec son tir. Il a tellement de potentiel… Il est grand, fort, il peut dribbler, prendre des rebonds, faire des coast-to-coasts… Comme nous tous, il est jeune et a besoin de travailler sur ses prises de décisions. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir un gros potentiel. C’est compliqué parce qu’il n’a que 22 ou 23 ans, il est dans sa troisième ou quatrième saison NBA et tout le monde a beaucoup d’attentes parce qu’il sort d’une saison incroyable. C’est dur parfois, il faut jouer même si on n’est pas au niveau où on voudrait être. Mais je pense qu’il s’en sortira. Il bosse dur et est souvent à la salle, donc il s’en sortira.” Tomas Satoransky. Le Tchèque a également appris à connaître l’autre tête d’affiche du projet Bulls, Zach LaVine.

“Il m’a beaucoup surpris dès le début. Je ne le connaissais pas très bien, je ne savais pas quel genre de personne il était mais il donnait l’impression sur le terrain d’être une superstar arrogante. En fait, il est sympa et marrant. Notre relation a été bonne dès le début. Ce n’est pas juste un athlète ou un dunker, il peut faire plein de choses et travaille sur son jeu. Il peut encore prendre de meilleures décisions, mais il a réussi une grosse saison. Niveau All-Star selon moi. On s’entend aussi bien sur le terrain. On a réussi beaucoup de coupes ou de jeu à deux. J’aime jouer avec lui.” Zach LaVine.

Selon des rumeurs, LaVine n’ont plus n’apprécie pas beaucoup le coach Jim Boylen. La bonne nouvelle, c’est que ses joueurs semblent comptés à Windy City.