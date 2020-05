Mark Cuban milite pour l’utilisation d’hormones de croissance : “J’ai financé une étude, il y a une amélioration significative du temps de récupération”

La reprise de la saison, visée le 31 juillet par la NBA, soulève pas mal de questions chez les joueurs concernant leur état de santé, et leur capacité à être prêt pour reprendre du basket de haut niveau et enchaîner les matchs. Il y a des peurs de blessures après une telle coupure et à ce sujet Mark Cuban milite en faveur de l’utilisation de l’hormone de croissance. Il a posté ce tweet :

“Il est temps de reconnaître que l’hormone de croissance humaine peut avoir un impact positif sur la récupération. J’ai financé cette étude pour que les athlètes puissent revenir à 100% et faire ce qu’ils aiment.” Cuban

Invité de The Jump, il a expliqué qu’il voulait que la NBA revienne sur sa position concernant l’interdiction de l’utilisation d’hormones de croissance.

“Il n’y avait aucune recherche ou aucune logique derrière cette interdiction. Donc il y a quelques années je me suis dit ‘écoute, s’il n’y a pas de chiffres pour écarter l’hormone de croissance, voyons voir si cela peut aider à récupérer des blessures parce qu’il se dit que ça a cette capacité.’ Donc j’ai bossé avec l’Université du Michigan et nous avons mis en place une étude, et il s’avère qu’en comparant les athlètes qui ont pris de l’hormone de croissance et ceux qui ont pris un placebo, il y a une amélioration significative du temps de récupération et de retour à 100%. C’est un premier pas en avant pour proposer ces chiffres et j’espère que la NBA, le comité olympique et les autres ligues se pencheront sur ça et diront : ‘faisons quelques études supplémentaires.’ Je suis prêt à être impliqué financièrement pour qu’il y ait plus d’études, mais si nous pouvons faire en sorte que les ligues le fassent, les joueurs seront partants tant que nous pouvons prouver que c’est sans danger.” Cuban

Prouver que c’est sans danger pourrait s’avérer bien difficile…