Stephen Jackson : “Nous ne pouvons pas aimer éternellement et la haine finit par ressortir, et j’ai peur”

L’ancien NBAer Stephen Jackson s’est exprimé hier lors d’un rassemblement à Minneapolis pour honorer la mémoire de son ami George Floyd, tué dans des conditions horribles.

“Je suis là parce qu’ils vont salir la personne qu’était George Floyd, mon jumeau. Souvent, quand la police fait des choses dont elle sait qu’elles sont mal, la première chose qu’ils essaient de faire c’est de couvrir ça, et dans ce cas ils évoquent leur passif, pour faire croire que les conneries qu’ils ont faites étaient méritées. Depuis quand un meurtre est mérité ? Mais si c’est un homme noir, c’est approuvé.” Jackson

Jackson a grandi avec Floyd au Texas et le surnommait son “jumeau.” Lors de ce rassemblement, l’acteur Jamie Foxx a également pris la parole et les NBAers Karl-Anthony Towns et Josh Okogie étaient aussi présents.

Les 4 officiers présents lors de l’arrestation ont été licenciés et Derek Chauvin, qui est resté plus de 8 minutes le genou sur le cou de Floyd a été arrêté hier, soit 3 jours après le drame

“Le bon sens n’est pas commun. Si je vais mettre une claque à cet homme derrière la caméra, le bon sens dira que vous m’avez tous vu le frapper. J’ai raison ? Tout le monde ici dira qu’il m’a vu le frapper. Tout le monde l’a vu. Donc tout le monde n’a pas vu cet homme tuer mon frère ? Le bon sens n’est pas commun. C’est un nouveau jour.” Jackson

Depuis la violence n’a cessé à Minneapolis et dans le pays.