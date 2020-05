Alex Caruso : “La rivalité Lakers – Clippers ? Plus un truc de fans”

Les Lakers et les Clippers sont naturellement des équipes rivales, vu qu’elles représentent la même ville. Mais historiquement, les deux franchises n’ont jamais été en mesure de remporter le titre en même temps (les Clippers ne l’ont jamais vraiment été tout court), ce qui posait des limites à cette rivalité. Le truc, c’est que cette saison, cela a changé. Portées par deux duos de qualités (LeBron James et Anthony Davis pour les Lakers, et Paul George et Kawhi Leonard pour les Clippers), les deux équipes de LA caracolent en tête de la conférence Ouest. De quoi donner une nouvelle couleur aux affrontements entre les deux franchises ? Pas selon Alex Caruso, l’ailier des Lakers.

“Je ne peux pas parler pour mes coéquipiers vu qu’on n’en a pas vraiment parlé et je ne veux pas non plus faire croire que les Clippers sont mauvais, mais quand on les joue, il n’y a pas de pression supplémentaire pour moi. C’est plus un truc de fans. Ça ne diminue pas la rivalité qu’il y a avec cette bataille pour Los Angeles. Rien qu’historiquement c’est énorme, vu que ça fait longtemps que les deux équipes y sont. Je me sens mal en disant qu’il n’y a pas plus de pression parce que c’est évidemment un des affrontements les plus importants, avec de grands joueurs qui jouent les uns contre les autres. Mais j’ai un côté robotique là-dessus, parce que je me dis que c’est un match comme les autres. Je sais qu’ils vont tout donner, et on sait qu’on doit nous aussi tout donner.” Alex Caruso.