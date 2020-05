Doc Rivers : “Silence et inaction ne sont désormais plus acceptables”

Suite au meurtre de George Floyd, joueurs et coachs NBA prennent tour à tour la parole pour dénoncer ce nouvel acte atroce et en appellent à faire changer les choses, et pour ça, il ne faut plus se taire.

“Mon père, qui a passé 30 ans dans la police de Chicago, s’il était encore avec nous, il serait meurtri et outré par ces actes insensés d’injustice raciale qui continuent de gangrener notre pays. Être noir aux États-Unis est difficile. J’ai personnellement été la cible de plus d’insultes racistes que je ne peux en compter, arrêté de nombreuses fois à cause de la couleur de ma peau, et on m’a même brûlé ma maison.

La réponse que nous voyons dans le pays, au meurtre de George Floyd, ce sont des décennies de gestation. Trop souvent les gens se précipitent à juger la réponse, au lieu de juger les actions qui ont entraîné ça. Nous avons laissé trop de tragédies avoir lieu en vain. Ce n’est pas un problème afro-américain. C’est un problème humain. Notre société doit commencer à être à l’aise avec les discussions gênantes et faire les bonnes choses. Silence et inaction ne sont désormais plus acceptables. Maintenant il est temps de parler. Novembre est le moment de voter. Vos mots ont beaucoup de poids et vos votes encore plus. Il est venu le jour d’affronter les vrais problèmes et de faire partie de la solution.” Doc Rivers