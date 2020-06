Cam Reddish : « Je veux être reconnu comme l’un des meilleurs ‘two-way players’ »

« Je veux être reconnu comme l’un des meilleurs ‘two-way players’ de la ligue. » Cam Reddish

Généralement, quand les jeunes joueurs déclarent vouloir devenir d’excellents two-way players, c’est davantage sur la défense qu’ils doivent faire des progrès. Pour Cam Reddish, c’est plutôt l’inverse.

« J’avais tellement de mal offensivement au début de la saison qu’on ne pouvait remarquer que ma défense, alors que dans le passé mon attaque était meilleure que ma défense. Mais au début de la saison, c’était inversé. » Cam Reddish

Décrit par son GM Travis Schlenk comme un joueur ayant l’occasion de devenir « l’un des meilleurs défenseurs de la ligue », le 10ème choix de la draft 1999 a connu quelques déboires côté offensif pour sa première année NBA chez les Hawks : 20.9% aux tirs et 5.6% à 3-points en octobre, 32% aux tirs et 27.9% à 3-points en novembre… les débuts ont été difficiles pour le n°22.

« Je suis devenu un très bon défenseur en arrivant à Duke je pense. J’ai beaucoup progressé de ce côté du terrain à Duke. Je pense que c’est venu de ma blessure à l’aine que j’ai dû gérer toute la saison aussi. Avec mon gars Nick Potter, l’un des préparateurs physiques à Duke, on a tellement bossé les déplacements latéraux et ce genre ce choses que ça m’a fait progresser. Et bien sûr on bossait la défense toute la journée à l’entraînement, c’est ça qui m’a fait passer un palier en défense. » Cam Reddish

Plus jeune joueur du roster d’Atlanta, Reddish a tourné à 11.9 points à 40.3% à 3-points en janvier, 13.4 points à 44.1% aux tirs en février et 17.5 points à 47.6% à 3-points et 55.1% aux tirs sur ses 4 matchs disputés au mois de mars. Sur la saison, ses moyennes rookies sont (on ne devrait plus revoir les Hawks cette saison) de 10.5 points, 3.7 rebonds et 1.5 passe par match en 26.7 minutes.

via AJC