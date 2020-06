Le Saviez-Vous ? Les Records collectifs en playoffs NBA

On continue nos infographies sur les playoffs NBA avec cette fois les records collectifs.

16-1 : Lors des playoffs 2017, les Golden State Warriors ont réussi l’exploit de ne perdre qu’un seul match (vs. Cavs), soit un bilan record de 16-1 sur une campagne de playoffs. En 2001, les Lakers avaient réussi un 15-1 (meilleur des 5 matchs au 1er tour)

22 : Les San Antonio Spurs et les Syracuse Nationals/Philadelphia Sixers, détiennent la plus longue série d’apparences en playoffs avec 22. De 1998 à 2019 pour les Spurs et de 1950 à 1971 pour les Nationals/Sixers

15 : Les Golden State Warriors détiennent le record de victoires consécutives en playoffs avec 15. Série réalisée aussi en 2017. Ils ont remporté leurs 15 premiers matchs avant de s’incliner face aux Cavs

440 : Les Los Angeles Lakers ont remporté pas moins de 440 matchs de playoffs. Ils sont de très loin l’équipe la plus victorieuse de l’histoire puisque Boston est second avec 371 succès. Ils ont aussi le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire avec 59.94%

15 : De 1977 à 91 les Los Angeles Clippers n’ont pas mis les pieds en playoffs. C’est la plus longue série de saisons sans aller en playoffs. Les Warriors détiennent eux le record du nombre de playoffs ratés avec 35