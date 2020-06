Interrogé sur le mouvement Black Lives Matter par DeMarcus Cousins, la « voix » des Kings Grant Napear mise à pied

Commentateur des Kings depuis 1988, Grant Napear est connu de tous les fans de NBA pour sa fameuse phrase : ‘If you don’t like that, you don’t like NBA basketball‘. Malheureusement, l’un de ses derniers tweets est en train de le rendre célèbre pour une raison bien moins honorable.

Interrogé par DeMarcus Cousins sur le mouvement Black Lives Matter, il a répondu : « Hey !! Comment ça va ? Je pensais que tu m’avais oublié. Des années que je n’avais pas eu de tes nouvelles. ALL LIVES MATTER…. EVERY SINGLE ONE !!! ». Soit : « Toutes les vies comptent, absolument toutes !! ». Napear a été mis à pied par son employeur (la station de radio KHTK), qui a lancé une enquête. Lui et Cousins ont un historique fort peu amical. En 2013, l’ex-King n’avait pas apprécié les critiques de Napear durant son émission de radio et lui avait fait savoir après un match. Plus récemment, Cousins avait dénoncé l’attitude des fans de Raptors qui s’étaient réjouit de la blessure de Kevin Durant durant les Finales 2019. Napear avait alors déclaré : « S’il y a bien un joueur qui ne devrait pas parler du comportement des fans, c’est DeMarcus Cousins ».

« Les récents commentaires de Grant sur Twitter ne reflètent pas les opinions et les valeurs de notre organisation. Nous allons examiner cela avec nos partenaires de diffusion NBC Sports California et Sports 1140 KHTK. » Les Kings via un communiqué

Hey!!!! How are you? Thought you forgot about me. Haven't heard from you in years. ALL LIVES MATTER…EVERY SINGLE ONE!!! https://t.co/DfzKl3w0jm — Grant Napear (@GrantNapearshow) June 1, 2020

Chris Webber, Matt Barnes et Andre Miller ont aussi réagi à l’échange.

« DeMarcus, on sait depuis longtemps qui il est. L’équipe le sait aussi. Je leur ai dit de nombreuses fois. Ils l’ont vu. Ils savent qui il est. » Chris Webber « J’en attendais rien d’autre de la part d’un raciste qui fait semblant de ne pas l’être. » Matt Barnes « ‘All Lives Matter’, c’est la réponse systématique des personnes racistes quand on leur parle de Black Lives Matter. Comment tu peux être sourd au point de ne pas savoir ça ? Si ça n’était pas ton intention d’être raciste, c’est incroyablement bête de dire ça. » Andre Miller

If it came across as dumb I apologize. That was not my intent. That's how I was raised. It has been engrained in me since I can remember. I've been doing more listening than talking the past few days. I believe the past few days will change this country for the better! https://t.co/Gsh84BPBEk — Grant Napear (@GrantNapearshow) June 1, 2020