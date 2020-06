Chris Paul sur les Clippers ‘Lob City’ : « On n’a jamais eu de chance »

Les Clippers époque ‘Lob City’ ont fait rêver beaucoup de fans, sans jamais réussir à dépasser demi-finales de conférence Ouest, malgré le potentiel monstre d’une équipe emmenée par Chris Paul, Blake Griffin et DeAndre Jordan. Six participations consécutives aux playoffs entre 2012 et 2017, trois finales de conférence disputées, trois défaites. Et une grande part de poisse.

« Doc disait toujours que pour gagner un titre, il faut de la chance. On n’a jamais eu de chance. » Chris Paul

2012 ? Élimination au second tour par les Spurs, 4-0, une entorse du genou pour Griffin, une blessure à l’aine pour Paul et une main cassée pour Caron Butler. 2013 ? Élimination 4-2 au 1er tour par les Grizzlies après avoir mené 2-0, entorse de la cheville pour Griffin, dont le temps de jeu a été limité aux Games 5 et 6. 2014 ? Défaite 4-2 au second tour contre OKC, en plein scandale Sterling.

« Je ne pense pas que l’affaire Donald Sterling soit responsable de notre échec collectif (en 2014). C’était un accident de parcours, quelque chose d’inattendu, mais c’est la vie. » Chris Paul

2015 ? Défaite 4-3 contre les Rockets au second tour après avoir mené 3-1, Paul blessé aux ischio-jambiers (il a raté les Games 1 et 2. 2016 ? Défait au 1er tour, 4-2 contre Portland, fracture de la main pour Paul, du quadriceps pour Griffin. 2017 ? Défaite 4-3 face au Jazz, Griffin out à partir du Game 3 pour une blessure à l’orteil.

via SportsIllustrated