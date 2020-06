Le Saviez-Vous ? Les records collectifs en Finales NBA

Après es records collectifs en playoffs NBA, focus sur les records collectifs en finales NBA

179 : Les Los Angeles Lakers sont de loin la franchise qui a disputé le plus de rencontres de finales dans leur histoire avec 179. Les Celtics arrivent seconds avec 129. Ils ont disputé 31 finales, également un record

6/6 : Les Chicago Bulls ont participé à 6 finales, toutes remportées, soit le meilleur bilan de l’histoire en termes de pourcentage. Les Royals/Kings, Raptors et Baltimore Bullets ont aussi un bilan parfait mais une seule finale

0/2 : 4 équipes dans l’histoire ont participé à plus d’une finale sans en remporter une seule : Nets, Magic, Suns et Jazz. Ces 4 équipes sont à 0 victoire en 2 finales, les pires bilans de l’histoire

6 : Il y a 6 franchises en activité qui n’ont jamais disputé les finales : Clippers, Nuggets, Wolves, Hornets, Grizzlies et Pelicans. Les Clippers comptent pourtant 49 saisons et ils n’ont même jamais joué les finales de conférence…

8 : Les Los Angeles Lakers détiennent la plus longue série de matchs remportés en finales avec 8. C’était lors des finales 2001 et 2002. La seconde plus longue série est de 6 pour les Spurs