J.R. Smith sur le débat Michael Jordan – LeBron James : “On ne compare pas un lion et un tigre”

Disparu des parquets NBA, J.R. Smith a refait parler de lui avant-hier alors que c’était les 2 ans de sa fameuse boulette en finales NBA. Il a été filmé en train de tabasser un homme qui était, selon lui, en train de vandaliser sa voiture. Toujours en quête d’un contrat NBA, il était de passage dans The Pat McAfee Show hier et il a évoqué les comparaisons entre Michael Jordan, et LeBron James, et y a inclus Kobe Bryant.

“LeBron te demande des comptes. Le truc avec Bron c’est qu’il mène par l’exemple avec son éthique de travail. Sa plus grande qualité c’est qu’il peut tirer les gens dans son sillage avec son éthique de travail. Évidemment c’est plus facile de le faire pour les meilleurs joueurs. Mais de ce que je sais, Jordan ne le faisait pas. Kobe ne le faisait pas. Beaucoup de joueurs qui avaient cette mentalité de tueur ne sont pas le genre de personnes qui le font.” Smith

Pour lui impossible de comparer, car ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs.

Il n’est pas un scoreur. Un scoreur est une personne qui a une seule chose en tête, faire quelque chose d’individuel. Comme un sniper. Jordan et Kobe défendaient, mais ils étaient des scoreurs. Ils pouvaient mettre 50, 60, 70 points. Quand vous avez quelqu’un de si polyvalent, capable de prendre des rebonds, de scorer, de passer, de dribbler et d’être un bon coéquipier, c’est une atmosphère totalement différente. C’est une personne totalement différente de ces gars. Il n’y a aucune comparaison. On ne compare pas un lion et un tigre. Ce sont tous les deux des félins, mais ils ne sont pas pareils. Le lion est le roi de la jungle, et tout le monde se prosterne devant lui, mais cela n’empêche pas le tigre de dire : ‘Moi aussi je suis un sacré lascar.'” Smith