Leurs joueurs et employés “furieux”, les Knicks expliquent leur silence concernant George Floyd

Un email interne envoyé lundi par James Dolan aux employés du Madison Square Garden afin de répondre aux questionnements de ces derniers vis-à-vis de l’absence de commentaire public concernant la mort de George Floyd a été obtenu par ESPN, qui indique que joueur et employés étaient « furieux » de voir leur franchise rester silencieuse sur un tel sujet.

I'm told that Knicks players and employees are furious that the team hasn't made a public statement about George Floyd. And I just obtained the e-mail that owner Jim Dolan sent to MSG employees today defending the organization's decision to stay silent: pic.twitter.com/xG1BA7tV5V

— Pablo S. Torre (@PabloTorre) June 2, 2020