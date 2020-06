Le syndicat des coachs NBA s’engage contre le racisme avec la création d’un comité

La National Basketball Coaches Association, autrement dit le syndicat des coachs NBA, a décidé suite au décès de George Floyd la semaine dernière et via la signature de 33 ex-coachs ou coachs actuels et près de 180 assistants, de former un comité pour lutter contre les discriminations raciales.

Ont été sélectionnés dans ce comité Gregg Popovich, Steve Kerr, Lloyd Pierce, David Fizdale, Stan Van Gundy, Doc Rivers, J.B. Bickerstaff ou encore Quin Snyder. Rick Carlisle (président) et le directeur du syndicat David Fogel ont indiqué à ESPN que le NBCA prévoyait une conférence téléphonique mardi pour discuter de la façon dont ils pouvaient mettre en place des actions immédiates à travers les villes de la ligue.

« En tant que coach NBA, head coachs ou assistants coachs, nous sommes à la tête de groupes d’hommes dont la plupart sont afro-américains et nous voyons, nous entendons et nous partageons leurs sentiments de dégoût, de frustration, d’impuissance et de colère. Les événements de ces dernières semaines sont honteux, inhumains et intolérables. Il est de notre responsabilité de parler au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire, ou de ceux pour qui il n’est pas sûr de le faire. Etre témoin du meurtre de sang-froid de George Floyd, en plein jour, a traumatisé notre nation, mais la réalité c’est que les afro-américains sont pris pour cibles et victimisés quotidiennement. En tant que coachs NBA, nous ne pouvons pas considérer cela comme un incident isolé. Nous nous engageons à travailler dans nos villes avec nos leaders locaux, dirigeants et représentants de l’ordre afin de créer un changement positif au sein de nos communautés. Nous avons le pouvoir et la plateforme pour peser dans la quête d’un changement, et nous allons l’utiliser. »

