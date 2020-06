Stephen Jackson, leader malgré lui : “Je pense que ça va incarner le changement. La mort de mon frère va faire changer les choses”

Cela fait une semaine que l’ancien basketteur et rappeur George Floyd a été tué par l’officier de Police du Minnesota Derek Chauvin, étouffé à mort sous le genou de son bourreau. À l’heure où les États-Unis s’enflamment pour réclamer justice dans ce nouveau scandale racial, son ami Stephen Jackson est prêt à devenir la “voix” de ce mouvement.

“La première chose que nous nous sommes dite était : ‘Mec, qui est ton père ?’ Et à partir de là, simplement grâce à cette ressemblance, nous avons eu un lien. Nous sommes devenus proches. Comment j’ai eu ce rôle ? Pour être honnête avec vous, je ne m’attendais pas du tout à avoir ce rôle, à voir autant de gens attendre ce que j’avais à dire et quelle serait la prochaine étape. Je n’ai pas demandé à être dans cette position, mais j’endosse le rôle. Actuellement, je suis à terre et mon seul objectif est d’obtenir justice, être avec ces gens et d’essayer d’être un bon leader.” Stephen Jackson