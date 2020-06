Aux Warriors, Andrew Wiggins a séduit l’ex-monsieur défense Ron Adams : « Un all-around player vraiment exceptionnel »

Resté plus en retrait cette saison après avoir été le spécialiste défense des Warriors durant 5 ans en tant qu’assistant de Steve Kerr, Ron Adams a dit à The Athletic tout le bien qu’il pensait d’Andrew Wiggins (25 ans, 2,01 m), arrivé via le transfert de D’Angelo Russell à Minnesota.

« J’ai vraiment trouvé qu’il avait fait du bon boulot pour nous. Les gens s’intéressent toujours au scoring ou au pourcentage au shoot. Il n’a pas été très régulier dans son adresse du périmètre, mais mince, il s’est révélé comme étant un all-around player (joueur polyvalent) vraiment, vraiment exceptionnel. Sa défense en particulier m’a plu, surtout sur le ballon. Il a vraiment fait du bon boulot. Et il aime vraiment affronter les meilleurs joueurs de la ligue, son niveau de jeu a augmenté contre ces gars-là. Son jeu de passes et en pénétration ont également été bons. » Ron Adams

Adams, 72 ans, avait préféré rester dans la Bay Area – malgré plusieurs offres dont une des Lakers l’été dernier – mais dans un rôle incluant moins de voyages et plus de conseils auprès des jeunes joueurs et coachs.

« J’étais ravi de le voir arriver chez nous. Pour moi c’est un joueur star et je pense qu’il va s’épanouir une fois qu’il sera entouré de plus de shooteurs (Stephen Curry, Klay Thompson, blessés cette saison). J’ai beaucoup apprécié la nature polyvalente de son jeu. » Ron Adams

En 12 matchs avec Golden State cette saison, Wiggins a tourné à 19.4 points à 45.7% et 33.9% à 3-points, 4.6 rebonds et 3.6 passes par match en 33.6 minutes.

« Il n’y a pas de limite pour lui. Il entre et il score 20 points. Il peut s’améliorer dans beaucoup de compartiments du jeu, ça ne fait pas de doute. Il peut être meilleur au rebond par exemple. » Ron Adams

