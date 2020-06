Brad Stevens est fier des prises de position de Jaylen Brown et des Celtics : “C’est un gars à part”

Jaylen Brown est connu pour être l’un des joueurs les plus engagés de la NBA. Pour preuve, ses 15h de voiture pour se rendre à Atlanta où se tenait une manifestation suite à la mort de George Floyd. Un courage et des convictions qui font la fierté de son entraîneur, Brad Stevens.

“Son plus gros impact, aussi bon qu’il soit sur le parquet, ne sera pas lié au basket. C’est un gars à part. C’est un leader à part. Il est intelligent, mais il a du courage. Il a de belles choses en lui, c’est ce que nous avions vu lorsque nous l’avions drafté, et je pense qu’il devient de plus en plus incroyable chaque jour, chaque année. Personnellement, j’ai toujours aimé l’écouter ou discuter avec lui sur des sujets autres que le basket. Il m’a dit qu’il allait là-bas jeudi [à Atlanta ndlr] et évidemment je n’ai pas été surpris qu’il prenne ce rôle de leader. Il est comme ça.” Brad Stevens