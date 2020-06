Certains de ses adversaires à l’Est se prépareraient à un retour de John Wall à Orlando

Selon Ian Begley (SNY.tv), certaines équipes de la conférence Est se préparerait à faire leurs valises pour Orlando en se préparant « comme si » John Wall allait y faire son retour sur les terrains avec les Wizards pour la reprise.

Le meneur, remis de son opération du tendon d’Achille datant de février 2019, a déclaré être « à 110% » mais son équipe et lui-même ont déclaré qu’il ne reviendrait tout de même pas avant le début de la saison 2020-21.

Simple prudence de la part de ses adversaires ?

The Wizards and John Wall have both said he's not going to return in 2019-20 but some Eastern Conference teams expecting to head to Orlando are planning as if Wall may return to the court once the season resumes. Wall has been sideline since December 2018.

— Ian Begley (@IanBegley) June 3, 2020