Tayshaun Prince pour remplacer Malik Rose à Detroit ?

On les savait en quête d’un GM (trois noms sont déjà dans les rumeurs), mais les Pistons sont aussi selon Omari Sanfoka II du Detroit Free Press à la recherche d’un assistant GM (Malik Rose est parti), et Tayshaun Prince ferait partie des potentiels candidats pour le poste.

I'm hearing the Pistons have not ruled out Tayshaun Prince as a candidate for a front office role. The team is looking at making up to two hires — an experienced exec as GM, and an up-and-comer as an assistant GM. Prince is viewed as a strong fit for the latter.

— Omari Sankofa II (@omarisankofa) June 4, 2020