Le syndicat des joueurs se réunira demain pour discuter du plan de la NBA

C’est tout à l’heure que la NBA va tenir un Board of Governors avec les propriétaires. Adam Silver proposera son plan de retour à la compétition à 22 équipes, qui devrait être approuvé sans souci par les propriétaires d’après les infos de Woj.

Après l’aval des propriétaires, il faudra bien sûr celui des joueurs. Ils sont les premiers concernés par cette reprise et ils vont se réunir dès demain selon le NY Times lors d’une visio-conférence avec les membres du syndicat, dont Chris Paul est le président et Michele Roberts la boss.

Cela fait déjà plusieurs semaines que la NBA et le syndicat travaillent en coulisse pour une reprise du jeu, et ces derniers jours un groupe de travail a même été créé pour discuter des plans de retour.

On peut s’attendre à ce que les joueurs le valident, reste à voir ensuite ce qu’il en sera des protocoles de sécurité, où ils auront peut-être des demandes.

The NBA Players Association has scheduled a virtual meeting for its membership Friday to discuss the NBA's 22-team return plan that owners are scheduled to approve today, @NYTSports has learned

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 4, 2020