Grant Napear : “C’est en opposition totale avec la personne que je suis”

Viré par la radio où il bossait suite à des accusations de racisme d’anciens joueurs des Sacramento Kings, le commentateur de très longue date de la franchise de Californie Grant Napear a fini par démissionner de son poste de commentateur de la franchise il y a quelques jours suite à son tweet du slogan très utilisé par l’extrême droite All Lives Matter. Quelques jours plus tard, il s’est exprimé à ce sujet.

“Je ne veux pas appeler ça une erreur. Je ne sais pas quel adjectif utiliser en fait. Ça me rend malade, parce que c’est en opposition totale avec la personne que je suis. J’ai 60 ans. Je vais laisser le bilan de ce que j’ai fait pour ma communauté parler pour moi. Les gens qui me connaissent, qu’importe leur couleur de peau… Je vais les laisser raconter mon histoire.” Grant Napear

Le natif de Long Island plaide donc l’ignorance, en expliquant qu’il ne savait pas à l’époque que ce slogan était un slogan d’extrême droite pour protester contre le Black Lives Matter utilisé par les personnes dénonçant les violences policières et le racisme aux États-Unis et ailleurs. Une ligne de défense qui ne tient pas trop si on prend en compte les déclarations des anciens des Kings.

Pour Napear, ces accusations, lancées par DeMarcus Cousins seraient une sorte de vengeance puisque les deux ne s’entendaient pas très bien, et c’est un euphémisme. Napear s’était notamment félicité du départ du pivot lorsqu’il avait été échangé à New Orleans, expliquant qu’un nuage noir avait quitté la Californie.

“Notre relation était très agitée, sur et en dehors des parquets. Il s’attirait tout le temps des ennuis, était suspendu. Il a une personnalité très instable et j’avais une émission où je devais le critiquer de temps en temps. Il n’a pas apprécié ça.” Grant Napear.

Comme en 2019 pendant les Finals quand Napear avait dit de Cousins qu’il était le joueur le plus plus “impoli, grossier et méchant” qu’il ait connu pendant ses 31 ans de carrière en NBA. Le contexte ? Le pivot avait descendu les fans des Raptors qui s’était réjouis de la blessure de Kevin Durant.

Chris Webber a lui aussi pris la parole dans l’histoire qui a mené à la démission de Napear en défendant Cousins et en accusant lui aussi le commentateur. Une prise de position qui, selon ce dernier, s’explique également par de la rancune.

“Webber et Cousins sont deux des athlètes les plus susceptibles que j’ai connus.” Grant Napear.

Le problème, c’est que Napear a plusieurs fois tenu des propos qui avaient déjà fait grincer des dents à l’époque, et en public. Comme lors de l’affaire Donald Sterling, l’ancien propriétaire des Clippers, qu’il avait défendu.

“J’ai dit quelque chose comme : “Je ne sais pas si Donald Sterling est un raciste. Mais ce que je sais, et c’est très intéressant, c’est qu’en tant que propriétaire d’une équipe de basket, il a un General Manager et un coach noir.” C’était le contexte de la conversation. Jusqu’à ce que je vois tout ça expliqué dans les médias cette semaine, j’ai dû demander à d’anciens collègues de me rafraîchir la mémoire parce qu’encore une fois, j’ai été pris par surprise. Je n’ai jamais défendu Donald Sterling. Jamais.” Grant Napear.

Ou encore en 2018, dans une discussion à propos du joueur de football américain Colin Kaepernick, qui s’était agenouillé pendant l’hymne américain pour protester contre les violences policières. Napear avait alors expliqué ne pas vouloir voir ce genre de choses dans une rencontre sportive.

“Quand je vais à Broadway, je veux voir un spectacle, pas l’expression d’une opinion politique. Parce que ce n’est pas ce que je veux voir en me déplaçant. Je n’ai aucun problème avec le fait que les gens manifestent.” Grant Napear.

L’ancien commentateur affirme également que de nombreux anciens joueurs des Kings et d’anciens collègues avaient pris contact avec lui pour le soutenir, mais qu’il ne souhaitait pas révéler leur nom. Au final, une seule personne a vraiment pris sa défense à visage découvert : son ami d’enfance Chris Russo, qui anime un podcast.

“Dire que Napear est raciste est absurde. Grant Napear, et croyez-moi quand je dis ça, est tout sauf raciste vu ce que je sais de lui.” Chris Russo. “Je suis désolé d’être aussi émotionnel, mais si quelqu’un connait ce pour quoi ma famille se bat, c’est bien Chris Russo.” Grant Napear.

Fils de Bert Napear, Grant a vu son père, maintenant décédé, se battre pour les droits civiques à Long Island. Il fait lui-même partie d’une fondation qui aide les enfants défavorisés à payer leurs frais d’inscription pour leurs écoles, et organise un tournoi de golf caritatif pour soutenir cette cause depuis 1995. Napear a affirmé que lors de leur prochaine réunion, les dirigeants de cette association discuteront de la manière dont ils pourront aider le mouvement Black Lives Matter.

“Je n’ai jamais eu un seul reproche, pendant mes 31 ans aux Kings ou à la radio où je travaillais (il a été viré ndlr) eu le moindre reproche par rapport à mes relations avec les minorités, ou n’importe quel groupe de personnes. C’est une honte absolue que cela puisse être dit. C’est une honte absolue.” Grant Napear.

