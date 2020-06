LeBron James reprend de volée Drew Brees suite à ses déclarations polémiques

Drew Brees, quarterback des Saints de la Nouvelle-Orléans est au centre de la polémique depuis hier suite à ses déclarations au sujet de la prise de position de certains sportifs et joueurs de NFL. Colin Kaepernick l’avait payé cher de dénoncer certains problèmes de société, notamment en mettant un genou à terre lors de l’hymne américain. On pourrait voir certains joueurs le faire de nouveau, et Brees ne cautionne pas.

Les réactions à ses propos ont été très vives, à commencer par celle de LeBron James, qui l’a interpellé sur les réseaux sociaux.

men who fought as well for this country. I asked him question about it and thank him all the time for his commitement. He never found Kap peaceful protest offensive because he and I both know what’s right is right and what’s wrong is wrong! God bless you. 🙏🏾✊🏾👑

— LeBron James (@KingJames) June 3, 2020