On connait la date de la loterie et de la draft NBA

Les propriétaires sont en pleine réunion et Woj balance déjà des infos. On est d’ores et déjà fixé sur la date de la draft et de la loterie. La loterie se tiendra le 25 août alors que la draft aura elle lieu le 15 octobre.

Rappelons qu’avec un début de saison fixé au 31 juillet, le 12 octobre serait la date du Game 7 des finales.

On est fixé sur la fin du classement, qui a son importance puisqu’il détermine les chances de chaque équipe d’avoir le premier choix lors de la loterie de la draft.

On a donc le classement suivant :

23. Charlotte Hornets : 23-42

24. Chicago Bulls : 22-43

25. New York Knicks : 21-45

26. Detroit Pistons : 20-46

27. Atlanta Hawks : 20-47

28. Minnesota Timberwolves : 19-45

29. Cleveland Cavaliers : 19-46

30. Golden State Warriors : 15-50

A voir si la NBA décidera de départager les équipes avec le même nombre de victoires (ou un pourcentage quasiment similaire) mais dans l’état actuel des choses, les Warriors, Cavaliers et Wolves ont les meilleures probabilités d’obtenir le premier choix lors de la loterie.

Voici les probabilités pour chaque équipe

