Le Saviez-Vous ? Les lycéens qui sont passés directement en NBA

Après les joueurs non draftés on se concentre sur ceux qui sont passés directement du lycée à la NBA

1962 : Reggie Harding est le premier joueur à avoir été drafté en NBA à sa sortie du lycée, par les Pistons en 1962 en 29ème position. Il avait décidé de ne pas aller à la fac, mais à l’époque la NBA n’autorisait pas les joueurs à y jouer avant au moins un an après leur sortie du lycée

45 : Dans l’histoire ils sont 45 à avoir été draftés directement du lycée à la NBA. A noter que cela ne prend pas en compte des joueurs comme Shawn Kemp ou Moses Malone qui n’ont pas rejoint directement la NBA à la sortie du lycée

3 : Dans l’histoire ils sont 3 à avoir été draftés en 1ère position à leur sortie du lycée. Kwame Brown a été le premier en 2001, puis LeBron James (2003) et Dwight Howard (2004) ont suivi.

3 : De tous les joueurs passés directement du lycée à la NBA, seuls 2 ont remporté le titre de rookie de l’année : LeBron James et Amar’e Stoudemire. Par contre ils sont 3 à avoir été élus MVP : Kevin Garnett, le 1er, Kobe Bryant et LeBron

All-NBA, All-Star & Hall of Fame : Certains ont brillé, puisqu’ils sont 9 à avoir été All-Stars et All-NBA : Garnett, Kobe, LeBron, Jermaine O’Neal, Tracy McGrady, Tyson Chandler, Amar’e Stoudemire, Dwight Howard et Andrew Bynum. 3 sont en plus au Hall of Fame : T-Mac, Kobe et Garnett