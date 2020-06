Les annonces d’Adam Silver sur les mesures qui pourraient être prises pour les coachs pas bien accueillies par ces derniers

Invité d’Inside The NBA, Adam Silver a évoqué le cas des coachs, pour certains âgés et donc à risques. Des dirigeants faisaient part il y a quelques semaines de leurs inquiétudes sur le sujet et voici la position de la ligue. Il est possible que certains ne soient pas autorisés à être sur le banc

“Je pense qu’une chose que nous savons, et nous avons appris beaucoup de choses sur le virus depuis la suspension de la saison en mars, c’est que les chiffres montrent pour la plupart, et il y a des exceptions, que les jeunes en bonne santé sont les moins vulnérables. Mais il y a aussi des gens impliqués dans la ligue, particulièrement certains coachs, qui sont évidemment plus âgés et nous savons que les gens âgés avec des maladies sous-jacentes sont les plus vulnérables. Donc nous allons travailler sur des protocoles, pour lesquels, par exemple, certains coachs pourraient ne pas être sur le banc. Ils pourraient devoir maintenir les protocoles de distanciation sociale. Et peut-être qu’ils pourront être devant leur équipe dans le vestiaire ou une salle avec leur plaquette, mais quant au véritable coaching, nous n’allons pas vouloir qu’ils soient proches des joueurs afin de les protéger. Ce sont des problématiques sur lesquels nous continuons de bosser.” Adam Silver

Mais ces déclarations n’ont pas été bien accueillies par les coachs. Alvin Gentry, 65 ans, a confié à ESPN :

“Cela n’a aucun sens. Comment est-ce que je pourrais coacher mon équipe ainsi ?” Gentry

Il ne pense pas que les coachs les plus âgés doivent être mis à l’écart.

“Est-ce que tous ceux qui ont moins de 60 ans sont en très bonne santé ?” Gentry

Outre Alvin Gentry, les coachs qui seront les plus âgés à Orlando sont Gregg Popovich (71 ans), Mike D’Antoni (69), Terry Stotts (62) et Carlisle (60). Brett Brown (59) Doc Rivers (58) et Steve Clifford (58) auront eux bientôt 60 ans.

“A moins de mettre en ligne tous les coachs et de leur faire faire des tests pour déterminer toutes leurs maladies sous-jacentes, comment allons-nous déterminer qui est à haut risque ? Au bout du compte, c’est la ligue et c’est eux qui feront leur choix. Mais je pense que c’est injuste si c’est ce qu’ils font. Se baser strictement sur l’âge alors qu’il n’y a rien qui dit que je suis plus susceptible de l’attraper que n’importe qui d’autre. Je comprends les risques que je prends, mais merde, je veux être avec mon équipe et faire mon boulot. C’est pour cela qu’ils m’ont engagé.” Gentry

Rick Carlisle, président de la NBA Coaches Association, le syndicat des coachs, s’est entretenu avec Adam Sivler et a réagi dans un communiqué

“La santé et la sécurité de nos coachs passent en premier. Il est possible qu’un coach NBA de 60 ou 70 ans soit en meilleure santé que quelqu’un qui a la trentaine ou la quarantaine. La discussion ne devrait pas tourner uniquement autour de l’âge. Adam m’a assuré que nous travaillerions ensemble sur le sujet afin de déterminer ce qui est sûr et juste pour tous nos coachs.” Carlisle

