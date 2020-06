Le Top 100 dunks de Vince Carter

On s’en doutait un peu mais c’est désormais officiel, on ne reverra plus Vince Carter sur les parquets NBA puisque les Hawks d’Atlanta ne seront pas à Orlando. C’est donc le 11 mars dernier que Vinsanity a disputé son 1 629ème et dernier match en carrière. Pour lui rendre hommage, voici un Top 100 en carrière.