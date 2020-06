Un retour de Kevin Durant ne serait pas d’actualité

Hier Adam Silver a levé la toute petite incertitude sur la possibilité pour les joueurs blessés de longue date, de finir la saison régulière. John Wall et Kevin Durant, absents depuis la saison passée, peuvent donc revenir pour aider leur équipe du côté d’Orlando s’ils le souhaitent.

Les deux sont apparemment en grande forme, mais Wall et les Wizards répètent qu’il ne reviendra pas avant la saison prochaine. Concernant Kevin Durant, les Nets et l’intéressé n’ont jamais vraiment fermé la porte puisqu’il y a un mois le joueur déclarait

Même son de cloche chez Sean Marks :

Selon le Nets Daily, qui cite plusieurs sources, un retour ne serait pas prévu pour cette fin de saison.

Quant à Kyrie Irving, opéré de l’épaule le 3 mars, aucune info à son sujet sur un éventuel retour.

So far, there has been no word about Kyrie Irving’s return. Irving received shoulder surgery on March 3. #Nets

— Anthony Puccio (@APOOCH) June 5, 2020