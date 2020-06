Quelques jours après la prise de parole forte de Michael Jordan suite au meurtre de George Floyd, ce dernier et la marque Jordan Brand vont faire un don de 100 millions de dollars sur les 10 prochaines années à “des organisations dédiées à s’assurer de l’égalité des races, de la justice sociale et d’un meilleur accès à l’éducation”

Jordan Brand c’est nous, la communauté noire.

Jordan Brand est plus qu’un seul homme. Ça a toujours été une famille. Nous représentons une famille fière qui a surmonté les obstacles, qui s’est battue contre la discrimination dans les communautés dans le monde entier et travaille chaque jour pour éradiquer le racisme et les dommages causés par l’injustice.

La volonté, le travail, l’excellence que le monde connait, est le résultat des générations qui se succèdent, qui insufflent des rêves à la génération suivante.

Nous sommes en 2020, et notre famille inclut tous ceux qui aspirent à notre mode de vie. Bien que beaucoup de choses ont changé, le pire reste le même.

Black Lives Matter (la vie des noirs compte). Ce n’est pas une affirmation controversée. Tant que ce racisme enraciné qui cause la faillite des institutions de notre pays ne sera pas totalement éradiqué, nous continuerons de nous engager à protéger et à améliorer les vies des personnes noires.

Aujourd’hui, nous annonçons que Michael Jordan et Jordan Brand vont donner 100 millions de dollars sur les 10 prochaines années à des organisations dédiées à s’assurer de l’égalité des races, la justice sociale et d’un meilleur accès à l’éducation