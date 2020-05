Michael Jordan : “Je suis profondément attristé, vraiment peiné et tout simplement en colère”

Tour à tour, joueurs, coachs et propriétaires s’expriment suite au meurtre atroce de George Floyd. Michael Jordan, souvent critiqué pour son absence de position sur de tels sujets de société, vient de s’exprimer dans un communiqué et prendre clairement position.

Je suis profondément attristé, vraiment peiné et tout simplement en colère. Je vois et je ressens la peine de tout le monde, l’indignation et la frustration. Je me joins à ceux qui dénoncent ce racisme enraciné et la violence envers les gens de couleur dans notre pays. Nous en avons eu assez.

Je n’ai pas les réponses, mais l’union de nos voix montre de la force et l’incapacité des autres à nous diviser. Nous devons nous écouter, montrer de la compassion, de l’empathie et ne jamais tourner le dos à ces brutalités inutiles. Nous devons continuer de nous exprimer de façon pacifique contre l’injustice et demander des comptes. L’union de nos voix doit mettre la pression sur nos leaders pour changer nos lois, ou alors il faudra utiliser notre vote pour créer un changement du système. Nous tous devons faire partie de la solution, et nous devons travailler ensemble pour nous assurer d’une justice pour tout le monde.

Mes pensées vont à la famille de George Floyd et aux innombrables autres vies qui ont été prises brutalement et inutilement via des actes de racisme et d’injustice.

Michael Jordan.