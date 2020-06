Une reprise qui s’annonce difficile pour Joe Ingles

Une période compliquée attend Joe Ingles. Aux côtés de sa femme et de ses jumeaux de 4 ans Jacob et Mila depuis le mois de mars et l’annonce de la suspension de la saison, il vient comme tout le monde d’apprendre que celle-ci reprendrait fin juillet, dans une “bulle” à Orlando. Il pourrait donc potentiellement être éloigné d’eux pendant trois longs mois (le Game 7 des Finales NBA est prévu pour le 12 octobre prochain).

« Le revers de la médaille pour moi, et ça brise le cœur, c’est : ‘Que faire de ta famille ?’

Les familles des joueurs pourraient être autorisées à rejoindre les joueurs à Orlando pour les playoffs, mais la grossesse de sa femme Renae et l’autisme de son fils Jacob les rendent plus fragiles face au coronavirus. L’ailier ne prendra donc logiquement aucun risque. Il a indiqué que sa femme et ses enfants pourraient rentrer en Australie et qu’il les rejoindrait une fois la saison NBA du Jazz (4ème de la conférence Ouest, 41-23) conclue.

« Quand tu rentres en Australie tu dois rester en quarantaine pendant 2 semaines dans un hôtel et évidemment avec une femme enceinte et deux enfants de 4 ans, c’est compliqué. C’est déjà difficile d’être confinés dans une maison, alors dans une chambre d’hôtel. » Joe Ingles