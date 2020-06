Training camp ? Mini ligue ? Dwane Casey aimerait qu’on n’oublie pas les 8 équipes non conviées à Orlando

Le plan de reprise à 22 validé par les propriétaires, 8 équipes resteront sur la touche alors que la compétition reprendra fin juillet à Orlando. Ces équipes sont les suivantes : Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota et Golden State.

Pour le coach des Pistons Dwane Casey, il serait de bon ton d’organiser un training camp ou une “mini ligue” pour ces 8 équipes qui pourraient sans cela passer 265 jours (soit 76 jours de plus que l’offseason initialement prévue, du 14 avril au 21 octobre) sans compétition ni entraînement, soit du 11 mars au 1er décembre, date pour le moment ciblée pour le démarrage de la saison 2020-21.

Dwane Casey said he hopes the NBA does a training camp or small league for the eights teams not going to bubble. Obviously, game experience is pivotal for player development.

— James Edwards III (@JLEdwardsIII) June 4, 2020