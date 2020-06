Charles Barkley se remémore le soir où Kobe Bryant a passé des heures à l’insulter par texto

Charles Barkley n’a pas la langue dans sa poche et il fait le bonheur de TNT dans la fameuse émission “Inside The NBA”, avec son acolyte Shaq. Il y critique chaque semaine les joueurs NBA et certains le prennent mal. Invité de 247Sports, il a confié qu’entre 10 et 20 joueurs/coachs/agents l’ont appelé après ses déclarations sur le plateau. Parmi eux : Kobe Bryant.

“Je me rappelle d’un match avec le grand Kobe Bryant où il n’avait pas shooté en seconde mi-temps. Je l’ai taclé après la rencontre. Il avait shooté une fois en seconde mi-temps et il essayait de montrer qu’il n’avait pas d’aide dans son équipe. Et ça m’a mis en rogne qu’il essaye de faire ça. Et je l’ai affiché.” Barkley

Kobe a eu vent des critiques de Chuck et s’est engagé un long échange via textos.