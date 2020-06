Les propositions des équipes non conviées à Orlando pour éviter 9 mois de pause forcée

La « majorité » des 8 équipes qui ne reprendront pas la compétition à Orlando – dont Atlanta, Charlotte, Chicago, Cleveland, Detroit, Minnesota et New York – fin juillet ont via leur front office présenté plusieurs idées à la NBA pour éviter de passer 9 mois sans basket en attendant le démarrage de la saison 2020-21 :

Une combinaison de workouts volontaires et obligatoires pendant 2 semaines en juillet.

Des mini-camps régionaux en août incluant des entraînements en groupe pendant un certain nombre de jours puis 3 matchs télévisés.

Des ‘Organized Team Activities (OTAs, comme en NFL) pour mi-septembre

Des training camps 2020-21 qui pourraient démarrer 10 jours avant les autres équipes pour celles qui n’ont pas joué à Orlando.

Autant de propositions qui devront quoi qu’il en soit être validées par le syndicat des joueurs pour voir le jour puisqu’elles ne sont pas inclues dans le CBA. Propriétaires, dirigeants et coachs ont fait part de leurs inquiétudes vis-à-vis des conséquences sur les jeunes joueurs de l’absence de compétition et de l’éloignement avec leur franchise sur une aussi longue période.

via ESPN