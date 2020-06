CJ McCollum : “Honnêtement, nos chances ne sont pas très bonnes compte tenu du format’

Les Portland Trail Blazers sont la seule franchise qui a voté contre le format proposé par la NBA aux propriétaires jeudi, notamment en raison de l’avis de leurs joueurs. La franchise pense qu’il y avait de meilleurs formats, elle qui avait un calendrier très favorable pour la fin de saison et était très confiante avant la suspension de pouvoir passer devant Memphis. Là il n’y aura que 8 matchs de saison régulière avec un calendrier encore à déterminer et la possibilité pour l’équipe 9ème d’affronter le 8ème dans un play-in (le 9ème devra alors battre le 8ème deux fois pour se qualifier).

“Honnêtement, nos chances ne sont pas très bonnes compte tenu du format. Nous allons avoir potentiellement 10 matchs en 18 jours avec un back-to-back ou deux. Mais nous avons quand même une chance de faire les playoffs et de jouer pour quelque chose. Personnellement je ne suis pas emballé par tout ça compte tenu des circonstances, mais c’est comme ça.” McCollum

Damian Lillard avait clairement annoncé qu’il ne jouerait pas si Portland n’avait pas une bonne chance de se qualifier et malgré ce qu’avance McCollum, les Blazers semblent avoir quand même une belle opportunité. Ils sont 9ème, à 3.5 matchs des Grizzlies, et même s’ils sont sous la menace de pas mal d’autres franchises, s’ils avaient tant confiance en eux de pouvoir remonter au classement, même s’ils ne passeront peut-être pas devant Memphis, un play-in est une réelle chance.

De plus, ils pourraient récupérer deux joueurs très importants : Jusuf Nurkic et Zach Collins, absents de longue date. McCollum aimerait justement que les joueurs qui n’ont pas joué depuis très longtemps, puissent avoir l’opportunité, avant même le début du training camp, de s’entraîner avec contact, même sur de simples 1-contre-1, ce qui est actuellement interdit par la ligue.

S’ils reviennent en bonne forme, cela pourrait être un atout de poids pour Portland, car ils sont deux des meilleurs défenseurs de l’équipe, et Nurkic est également important en attaque.

“Je suis content pour Zach et Nurk. Je sais qu’ils ont bossé extrêmement dur pour revenir et ils vont désormais avoir une chance de jouer et d’avoir un impact immédiat.” McCollum