Le message fort de LeBron James : “Vous pensiez que je la fermerais”

En février 2018, alors que LeBron James critiquait Donald Trump, une de ses groupies, la présentatrice la chaîne Fox News, Laura Ingraham, lançait à LeBron “shut up and dribble” (ferme-là et contente-toi de jouer au basket). Il y a quelques jours Ingraham s’est fait remarquer en prenant la défense cette fois d’un autre sportif, Drew Brees, alors que ce dernier a été violemment critiqué pour sa sortie médiatique, notamment par LeBron. Alors qu’il fallait que LeBron et Kevin Durant la ferment, Drew Brees, proche de Donald Trump, “a lui le droit d’exprimer son opinion” selon Ingraham.

Forcément LeBron n’a pas apprécié :

If you still haven’t figured out why the protesting is going on. Why we’re acting as we are is because we are simply F-N tired of this treatment right here! Can we break it down for you any simpler than this right here???? 🤦🏾‍♂️. And to my people don’t worry I won’t stop until I see https://t.co/e4pJ0PvwJj

— LeBron James (@KingJames) June 4, 2020