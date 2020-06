Jamal Murray : « On sait qu’on peut aller gagner le titre; Le Joker a un petit ‘four pack’ »

Cachés par les Lakers, Bucks et Clippers dans les conversations sur le futur champion 2019-20, les Denver Nuggets ont pourtant eux aussi fait une très belle saison avec une 3ème place à l’Ouest et un bilan de 43 victoires pour 22 défaite au moment de la suspension de la saison le 11 mars dernier.

« On sait qu’on peut aller gagner le titre. Joker et moi sommes à Denver depuis le début, on s’entraîne […] Pourquoi pas ? Nous avons prouvé année après année que nous sommes l’une des meilleures équipes. Nous n’aurions pas dû perdre contre Portland (l’année dernière en finale de conférence). C’était plus de notre faute, plus dû à notre manque d’expérience, et c’était une bonne équipe en face. Mais quand on joue à notre meilleur niveau, pour nous aucune équipe ne peut nous battre sur une série en 7 matchs.