John Wall regrette encore que les Wizards aient cru qu’ils pouvaient signer Kevin Durant

Kevin Durant est originaire de la région de Washington et quand il était jeune il allait voir les Bullets/Wizards. Et quand il est devenu free agent en 2016, la franchise s’est mise à rêver d’arriver à le convaincre de les rejoindre. Ils avaient préparé le terrain pour ça, laissant notamment partir un élément clé en la personne de Trevor Ariza. Un très gros regret de John Wall, qui était persuadé que jamais l’ailier superstar ne signerait.

“Sûr à 100%. Nous pensons encore à ce jour-là. J’ai le sentiment que Trevor est la pièce la plus importante que nous ayons perdue. Nous avions le sentiment que nous n’allions pas récupérer Kevin, compte tenu de tout ce que nous savions et en anticipant les choses. Genre : ‘Okay, nous savons que Kevin ne viendra pas, donc gardons notre noyau.’ Nous avions un super noyau avec Trevor Ariza et tous ces gars. Ne vous méprenez pas, Paul a été super. Paul Pierce a été excellent pour nous, mais nous avions le sentiment que l’expérience que nous avions avec Trevor et vu comment il shootait, et comment il défendait, il était le joueur idéal dont nous avions besoin face à LeBron. Même si personne ne peut stopper LeBron, il lui rendait la vie difficile.”