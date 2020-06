Le Saviez-Vous ? Les losers magnifiques

Aujourd’hui focus sur des joueurs qui ont brillé individuellement, mais n’ont pas vraiment connu la gloire collectivement.

929-0 : Tom Van Arsdale a été 3 fois All-Star durant sa longue carrière, puisqu’il a joué 12 saisons en NBA, soit 929 matchs. Mais il détient un triste record : il n’a jamais joué les playoffs…Personne d’autre n’a joué autant de matchs sans voir les playoffs

14 : Durant sa carrière Karl Malone a été 14 fois All-Star (8ème total de l’histoire) et 14 fois All-NBA (5ème total de l’histoire). Ce qui en fait le joueur avec le plus de sélections de l’histoire à n’avoir jamais été champion. Personne n’a joué plus de matchs de playoffs (193) sans titre.

120 : Steve Nash a disputé 120 rencontres de playoffs, dont 4 finales de conférence, 3 avec les Suns, 1 avec les Mavs, mais n’a jamais joué les finales NBA. Personne d’autre dans l’histoire n’a joué autant de matchs de playoffs sans faire les finales

2 : Steve Nash et Karl Malone ont plusieurs points communs : avoir joué aux Lakers, avoir remporté 2 titres de MVP, et surtout, de n’avoir jamais remporté de titre NBA. Ils sont les joueurs avec le plus de trophées de MVP sans titre NBA.

0-8 : Elgin Baylor les finales NBA il connait, puisqu’il détient le record de points en finale et y est allé à 8 reprises : 1959, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70. Le souci c’est qu’il n’a jamais gagné, battu 7 fois par Boston et 1 fois par les Knicks