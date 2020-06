Steve Kerr vote pour les ‘mini-camps’ : « Je pense que la ligue nous autorisera à organiser ça »

Éliminés de la course aux playoffs avant même la suspension de la saison, les Warriors ont très vite considéré leur saison 2019-20 terminée après cette dernière. Depuis jeudi c’est officiel, seules 22 équipes reprendront la compétition fin juillet. Mais la franchise espère comme ses collègues d’infortune ne pas devoir attendre décembre prochain avant de pouvoir rejouer au basket.

« Il y a une chose qui nous intéresse si la ligue l’autorise c’est de faire une sorte de mini-camp. Sinon, 8 mois (9 en fait jusqu’à décembre) ça fait long sans basket. On aimerait se regrouper pour un mini-camp ou deux. Je pense que la ligue nous autorisera à faire quelque chose, surtout que 22 équipes sur 30 vont jouer. Je suis quasi certain que la ligue nous autorisera les 8 autres équipes à organiser des entraînements à un moment donné, quand le timing sera le bon. » Steve Kerr

Pour le moment, les joueurs sont autorisés à se rendre au centre d’entraînement pour des workouts individuels. Si la NBA autorisent ces regroupements, Kerr assure que les stars Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green seraient de la partie.

« Oh oui, à 100%. C’est différent, mais tout est différent actuellement. Je n’ai aucun doute sur le fait que nos joueurs seraient complètement investis. Ce serait presque comme ce que font les équipes de NFL avec leurs OTAs (organized team activities, sorte de training camps durant l’offseason). C’est ce que j’imagine, tout le monde est rassemblé et on peut commencer à travailler sur des systèmes offensifs et défensifs qu’on veut utiliser l’année prochaine, ce genre de choses. » Steve Kerr