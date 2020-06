Zach LaVine frustré : « Ça craint; On ne peut pas continuer à faire les mêmes erreurs »

Troisième année à Chicago completed et troisième année sans playoffs pour Zach LaVine (25 ans, 1,98 m). C’est désormais officiel, les Bulls, 11èmes de la conférence Est au dernier classement de mars, ne reprendront pas la compétition cette saison.

La franchise a chamboulé son équipe dirigeante (Marc Eversley est le nouveau GM et Arturas Karnisovas le nouveau vice-président des opérations basket) mais pour LaVine, le changement devra d’abord venir des joueurs.

« C’est nous qui sommes sur le terrain. Évidemment ils vont faire leur boulot du mieux qu’ils peuvent et cravacher, mais nous devons nous aussi continuer à grandir. On ne peut pas continuer à faire les mêmes erreurs. On doit changer notre identité et la façon dont on est vu, on doit avoir une culture de la gagne. Nous avions des attentes pour cette année, et ça n’a pas du tout ressemblé à ce qu’on avait espéré. On a joué dur, je pense qu’on était une des équipes qui jouait le plus dur en NBA, mais tu as besoin de ce ‘W’ (win) dans la colonne, donc on doit progresser. » Zach LaVine