Giannis Antetokounmpo : “Je veux juste que la ville de Milwaukee sache que je suis là”

Les manifestations étaient nombreuses encore hier aux États-Unis, et plusieurs superstars NBA y ont pris part, dont le Grec des Bucks Giannis Antetokounmpo. Accompagné de son frère Thanasis et de ses coéquipiers Sterling Brown, Donte DiVincenzo, Brook Lopez et Frank Mason, le MVP s’est exprimé devant la foule et a délivré un message fort d’unité

Les Bucks arboraient un tee-shirt avec le slogan “I can’t breathe” et ont également fait une distribution d’eau aux manifestants. La participation de Brown n’était pas anodine, lui qui en janvier 2018 a été violenté sans raison lors d’une arrestation, qui a entraîné la suspension, voire même le licenciement de certains policiers.Il a attaqué la ville en justice et refusé un accord de 400 000$.

Giannis:

“This is for unity”

“I want my kid to grow up here in Milwaukee and not be scared to walk in the street”

“I want the city of Milwaukee to know I’m here” pic.twitter.com/ZNYpT7b7nZ

