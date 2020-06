S’ils obtiennent le 1er choix, les Warriors auraient une bonne idée de qui ils sélectionneront

Après de longues semaines d’attente, on est enfin fixé sur la date de la draft, qui se tiendra le 15 octobre. Mais avant cela, c’est la loterie (25 août) qui détermina l’ordre et les Warriors, Wolves et Cavaliers sont ceux qui ont le plus de chances de décrocher le gros lot avec 14% de chances.

Les Warriors sont même assurés d’avoir un choix dans les 5 premiers au vu de leur dernière place de la saison. Bob Myers n’a pas écarté un transfert de ce choix, qui pourrait servir d’atout en plus de la trade exception d‘Andre Iguodala afin de récupérer un joueur d’un calibre très intéressant. Mais tout dépendra du choix obtenu et des propositions que pourraient faire certaines équipes pour remonter dans la draft.

Dans le cas où les Californiens obtiendraient le premier choix et le garderaient, le SF Chronicle rapporte qu’ils auraient apparemment déjà une bonne idée de qui ils sélectionneront. Ils s’agirait de l’arrière de Georgia Anthony Edwards, qui semble être le favori pour être choisi en première position, peu importe l’équipe.

