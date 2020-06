Marco Belinelli : “Rester en NBA est mon option numéro 1”

À 34 ans, Marco Belinelli commence à être sur la fin de sa carrière, et ça commence à se sentir dans ses performances. Le feu follet des Spurs a eu beaucoup plus de mal à s’exprimer cette année, et il n’a marqué que 5,8 points par rencontre, à 39% aux tirs et 37% de loin. Loin d’être incroyable donc pour celui qui sera en fin de contrat à la fin de la saison, ce qui ne l’empêche pas de vouloir rester en NBA malgré tout.

“Je vais être free agent dans cette free agency complètement ruinée à cause du virus, la moins adaptée pour trouver un contrat. Je vais regarder toutes les options qui s’offrent à moi, et j’espère bien avoir des offres. Rester en NBA reste mon option numéro 1. Le feu qui m’a poussé ici ne s’est pas encore éteint. L’Europe et l’Italie ne sont pas des alternatives en ce moment à cause du calendrier. En NBA, on va jouer jusqu’en août, la draft aura lieu en septembre et on reprendra plus tard. Cette saison n’est pas calquée sur la saison européenne. Ils sont en train de construire leur groupe en ce moment.” Marco Belinelli.

L’arrière ne prévoit donc pas de rentrer sur le Vieux Continent, mais il a affirmé qu’il participera au tournoi de qualification olympique avec son équipe nationale.

Via Sportando.